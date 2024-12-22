Seda Sayan 4 milyon dolara aldığını villasını bakın ne kadara satıyor! İşte merak edilen o villa

Hem estetikleri hem özel hayatı hem de yatırımlarıyla gündeme gelen Seda Sayan'ın büyük masraf yaptığı villasını satıp ülkeyi terk edeceği iddiaları gündemdeydi.

58 yaşındaki sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da üç villası ve Londra’da bir evi bulunuyor. Türkiye’nin emlak zengini sanatçıları arasında sayılan Seda Sayan evlendikten sonra Gayrettepe’den Boğaz’a taşınmıştı.

Taşındıktan sonra villayı komple yenileyen Seda Sayan'ın 2023 yılında bu evi 4 milyon dolara aldığı söyleniyordu.

Seda Sayan yeni bir hayat için bu parayı gözden çıkardı ve iddialara göre villasını satışa çıkardı. Sabah'ta yer alan iddiaya göre Seda Sayan evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

Her detayı zevkle döşenmiş olan lüks ev merak edildi. İşte Seda Sayan'ın satılığa çıkan villasından kareler...