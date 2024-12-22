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Seda Sayan 4 milyon dolara aldığını villasını bakın ne kadara satıyor! İşte merak edilen o villa

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 10:05
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Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası merak edildi. Ülkeyi terk edeceği söylenen Seda Sayan'ın satılığa çıkardığı villasına bakın...

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığını villasını bakın ne kadara satıyor! İşte merak edilen o villa

Hem estetikleri hem özel hayatı hem de yatırımlarıyla gündeme gelen Seda Sayan'ın büyük masraf yaptığı villasını satıp ülkeyi terk edeceği iddiaları gündemdeydi.

58 yaşındaki sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da üç villası ve Londra’da bir evi bulunuyor. Türkiye’nin emlak zengini sanatçıları arasında sayılan Seda Sayan evlendikten sonra Gayrettepe’den Boğaz’a taşınmıştı.

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Taşındıktan sonra villayı komple yenileyen Seda Sayan'ın 2023 yılında bu evi 4 milyon dolara aldığı söyleniyordu.

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Seda Sayan yeni bir hayat için bu parayı gözden çıkardı ve iddialara göre villasını satışa çıkardı. Sabah'ta yer alan iddiaya göre Seda Sayan evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

Finale kalamadı! Ağlayarak gitti Finale kalamadı! Ağlayarak gitti

Her detayı zevkle döşenmiş olan lüks ev merak edildi. İşte Seda Sayan'ın satılığa çıkan villasından kareler...

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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