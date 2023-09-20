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Üçüz minik kardeşler aynı takımda ter döküyor

20.09.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde hentbol takımında forma giyen üçüz kardeşler birlikte ter döküyor.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü hentbol branşında forma giyen 6 yaşındaki üçüz kardeşler, 7 kişilik takımın bir bölümünü oluşturuyor. 6 yaşındaki üçüzler Muhammet Emir, Ali Eren ve Engin Ege Soyal’ın hedefleri milli takımda mücadele etmek. Arkadaşları ve Antrenörleri Onur Taş ile birlikte spor salonunda takımlarının başarısı için mücadele eden üçüzler, gelecekte adlarından söz edilen sporcular olmak istiyor. Üçüzlerin ve takımın başından ayrılmayan Antrenör Onur Taş, Taşova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Sayar ve Taşova Gençlik Spor İlçe Müdür Vekili Sercan Şenel, takımın şampiyon olması için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Antrenör Onur Taş, “Minik yaş kategorisinde öğrencilerimizle antrenmanlara başladık. Öğrencilerimizden en ufakları da üçüz kardeşler olarak takımımıza neşe katıyorlar. İleride kendilerini milli sporcu olarak görmek istiyoruz. Onların sosyal yaşantısına katkıda bulunmak, beceri kazandırmak amacımız. Genelde ikizlere rastlanıyor ama üçüz duymadım. Üçüz olarak ilk diyebiliriz yani. takımın yarısını kurmuş bulunmaktayız. İçerisinden birisi de solak, bu da çok önemli. Üçüz olarak ender hatta ilk diyebiliriz. Avantajları çok küçük yaşta bu spor branşına başlayıp, sporu, hentbolu öğreniyoruz. Bu şekilde ilerlediklerinde milli takımda olacaklar inşallah” dedi.
Taşova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Sayar üçüzlerin kulüplerinde forma giyiyor olmasından mutlu olduklarını aktararak, "Çocuklarımızın üçüz olarak hentbol branşında mücadele ediyor olmaları, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Üçüz çocuklarımızla birlikte bizlerinde hedefleri var. En büyük hedefimiz buradan sporcu yetiştirmek ama en önemlisi toplumla iyi insanlar yetiştirmek. Üçüzlerimizin aynı takımda, takımın yarısını omuzlayacak seviyeye getiriyor olmamız, spor tarihi açısından önemli bir kırılma olacaktır. Bizim için en büyük kazanımdır” diye konuştu.

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