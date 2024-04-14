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Udinese-Roma maçında yürekler ağza geldi! Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığıldı, maç tatil edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 21:55
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İtalya Serie A'da oynanan Udinese - Roma maçında Romalı futbolcu Evan Ndicka fenalaşarak yere yığılırken karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti. İşte detaylar...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.

KENDİNİ YERE BIRAKTI

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Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

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Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

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