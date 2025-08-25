Udinese ve Verona, Serie A'ya beraberlikle başladı!

Bluenergy Stadyumu'nda eşitlik bozulmadı

İtalya Serie A'da heyecan yeni sezonla birlikte başlarken, Udinese kendi sahasında Verona'yı ağırladı. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik skorla sona erdi. Maç boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih ederken, hücumda yaratıcılık eksikliği dikkat çekti.

Udinese, teknik direktör Runjaic yönetiminde sahaya çıkarken, forvet hattında Bravo ve Davis ikilisine görev verdi. Verona ise teknik direktör Zanetti'nin tercihiyle Giovane'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Maçın ilk yarısında Udinese, rakip kaleye daha fazla gitse de, net gol pozisyonları yaratmakta zorlandı. Verona ise savunmada daha dirençli bir görüntü sergileyerek, rakibine kolay gol şansı tanımadı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

EŞİTLİK BOZULMADI

İkinci yarıda da oyunun temposu değişmedi. Her iki takım da orta sahada top çevirmeye ağırlık verirken, hücum organizasyonlarında beklenen etkiyi gösteremedi. Udinese, Kristensen ile 53.dakikada öne geçse de, Verona 73'de Suat Serdar ile eşitliği yakaladı. Udinese ve Verona sahadan birer puanla ayrıldı.

Serie A'da yeni sezonun ilk haftaları, takımların hazırlık dönemini tamamlaması ve yeni transferlerin takıma uyum sağlaması açısından önem taşıyor. Udinese ve Verona da bu süreçte, eksiklerini gidererek, daha iyi bir performans sergilemek için çalışacak.

Udinese ve Verona'nın golsüz beraberliği, iki takımın da yeni sezona temkinli bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Her iki takım da önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek, ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.