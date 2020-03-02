UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa'nın statları belli oldu

2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.
Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.
Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
Beckham ilk maçında üzüldü
Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı
''Güzel günlere yürüyeceğiz''
Avrupa'nın en iyisi Galatasaray
F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu
''Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız''
Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı
Vedat Muriqi için rekor teklif
Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti
Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi
Köklü kulüp profesyonel liglere veda etti
Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!
Serie A'da 5 maç iptal oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum