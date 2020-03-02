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UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa'nın statları belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

UEFA, 2022 Avrupa Ligi ve Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statları açıkladı.

UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa'nın statları belli oldu

2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

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