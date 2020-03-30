UEFA, 55 ülke federasyonuyla Çarşamba günü toplantı yapacak

UEFA, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından tüm ülke federasyonlarıyla görüşme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan Çarşamba günü 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapılacağını ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerin paylaşılacağını duyurdu.
BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLADI
UEFA Başkan Yardımcısı MIchele Uva, "Her federasyon kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA'nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda" ifadelerini kullandı.
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