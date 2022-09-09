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UEFA açıkladı! Konferans Ligi'nin en golü Başakşehir'den

09.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendiği maçta Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ilk gol, haftanın en iyisi seçildi. İşte detaylar...

UEFA açıkladı! Konferans Ligi'nin en golü Başakşehir'den
Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.

32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.


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