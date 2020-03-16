UEFA açıkladı... Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Koronavirüs nedeniyle birçok lige ara verildi. Avrupa'da liglerin bu sezon iptali de gündeme geliyor. UEFA, konu hakkında sessizliğini bozdu ve liglerin iptali hakkında ilk kez konuştu.
Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan UEFA yetkilileri, liglerin iptal edilmesi hakkında şampiyonu kendilerinin belirleyemeyeceğini söyledi.
Açıklamaya göre, ''UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke fedarasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok.'' denildi.
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