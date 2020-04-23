UEFA Açıkladı! Ligler tamamlanmazsa Şampiyonlar Ligi'ne hangi takım gidecek?

UEFA, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılacak takımlar için kulüp katsayısı yerine sportif performans kriterini kullanacak. Buna göre yerel federasyonlar Avrupa Kupalarına katılacak takımları mevcut puan durumuna göre belirleyebilecek.

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