UEFA, Avrupa'da tüm ligleri iptal edebilir!

UEFA'nın Perşembe günü alacağı karar Süper Lig'i de etkileyecek. Süper Lig'in iptal edilmesi gündemde. UEFA, koronavirüs krizi nedeniyle tüm ligleri iptal etme baskısı ile karşı karşıya kaldı.

TÜM LİGLER İPTAL EDİLEBİLİR

Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, bazı federasyonlar bu sezon liglerin iptal edilmesini talep edecek. Daily Express'te yer alan habere göre, Avrupa futbolunun yönetim organı, ülkelerin tekrar futbol oynamaları için izleyecekleri bir programa karar vermek üzere gelecek Perşembe günü yapılacak video konferansta tekrar bir araya gelecek. UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tamamlanabilmesi için futbolun kıtada yeniden başlamasını istediğini açıklamıştı.