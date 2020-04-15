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UEFA, Avrupa'da tüm ligleri iptal edebilir!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2020 18:59 | Son Güncelleme

UEFA, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki tüm ligleri iptal edebilir. Bu konu UEFA'da yüksek sesle tartışılmaya başlarken, böyle bir karar alınması halinde Süper Lig de iptal edilecek.

UEFA'nın Perşembe günü alacağı karar Süper Lig'i de etkileyecek. Süper Lig'in iptal edilmesi gündemde. UEFA, koronavirüs krizi nedeniyle tüm ligleri iptal etme baskısı ile karşı karşıya kaldı.

TÜM LİGLER İPTAL EDİLEBİLİR

Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, bazı federasyonlar bu sezon liglerin iptal edilmesini talep edecek. Daily Express'te yer alan habere göre, Avrupa futbolunun yönetim organı, ülkelerin tekrar futbol oynamaları için izleyecekleri bir programa karar vermek üzere gelecek Perşembe günü yapılacak video konferansta tekrar bir araya gelecek. UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tamamlanabilmesi için futbolun kıtada yeniden başlamasını istediğini açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
trabzon artık 61 senede bunu konuşur :) uefayı uefaya şikayet eder sonra derki fener içim iptal ettiler :)
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