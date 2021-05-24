UEFA, Avrupa Konferans Ligi'ni tanıttı! Türkiye'yi kimler temsil edecek? Kupanın formatı nasıl olacak?

UEFA, yeni sezon ile başlayacak olan Avrupa Konferans Ligi'ni resmi internet sitesinden tanıttı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni organizasyon ile ilgili, "Yarışmalarımızı daha kapsayıcı hale getirmek, kulüplere ve taraftarlara Avrupa'da daha fazla rekabet etme şansı vermek için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kurduk. UEFA'yı oluşturan 55 ulusal federasyonumuz var ve mümkün olduğunca çok federasyondan kulüplere Avrupa kampanyalarını olabildiğince uzun süre uzatma şansı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla oyuncuya sadece futbol kariyerlerini geliştirmeye yardımcı olabilecek Avrupa futbolunu deneyimleme şansı vermenin yanı sıra, yarışma aynı zamanda kulüplere bir Avrupa kupası kazanma şansı da verecek.

KUPANIN ŞEKLİ VE AĞIRLIĞI

57,5 cm uzunluğunda ve 11 kg ağırlığındaki kupa, kupa tabanından bükülen ve kıvrılan 32 altıgen dikenden oluşuyor. Dikenlerin kavisli şekli, taraftarlar için nihai iyimserlik anı olan hedefe doğru ilerlerken bir futbolun uçuşundan ilham alındı. Taban ve üst kısım, mat galvanik çelik efektli elle fırçalanmış pirinçten yapılırken, dikenler parlak gümüş kaplamaya sahip.