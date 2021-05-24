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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni tanıttı! Türkiye'yi kimler temsil edecek?

24.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezon "Avrupa Konferans Ligi" adı altında yeni bir organizasyon başlıyor. UEFA, Avrupa futbolunun bu yepyeni organizasyonunu tanıttı. Ülkemizi Trabzonspor ile Sivasspor'un temsil edeceği organizasyonun formatı ve verilecek kupa ile ilgili bilgiler verildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni tanıttı! Türkiye'yi kimler temsil edecek?

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'ni tanıttı! Türkiye'yi kimler temsil edecek? Kupanın formatı nasıl olacak?
UEFA, yeni sezon ile başlayacak olan Avrupa Konferans Ligi'ni resmi internet sitesinden tanıttı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni organizasyon ile ilgili, "Yarışmalarımızı daha kapsayıcı hale getirmek, kulüplere ve taraftarlara Avrupa'da daha fazla rekabet etme şansı vermek için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kurduk. UEFA'yı oluşturan 55 ulusal federasyonumuz var ve mümkün olduğunca çok federasyondan kulüplere Avrupa kampanyalarını olabildiğince uzun süre uzatma şansı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla oyuncuya sadece futbol kariyerlerini geliştirmeye yardımcı olabilecek Avrupa futbolunu deneyimleme şansı vermenin yanı sıra, yarışma aynı zamanda kulüplere bir Avrupa kupası kazanma şansı da verecek.

KUPANIN ŞEKLİ VE AĞIRLIĞI

57,5 cm uzunluğunda ve 11 kg ağırlığındaki kupa, kupa tabanından bükülen ve kıvrılan 32 altıgen dikenden oluşuyor. Dikenlerin kavisli şekli, taraftarlar için nihai iyimserlik anı olan hedefe doğru ilerlerken bir futbolun uçuşundan ilham alındı. Taban ve üst kısım, mat galvanik çelik efektli elle fırçalanmış pirinçten yapılırken, dikenler parlak gümüş kaplamaya sahip.

KUPANIN FORMATI NASIL OLACAK?

Toplamda, 55 federasyonun her birinden en az biri ve sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek olan 46 kulüp dahil olmak üzere sezon boyunca 184 takım yer alacak. Yarışan takımların tümü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi, dört takımdan oluşan sekiz gruptan oluşan grup aşamasına katılmaya çalışacak, ardından eleme turu play-off'ları, 16 turu, çeyrek finaller, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un Tiran kentinde yapılacak yarı final ve final ile sona erecek.

TÜRKİYE'Yİ 2 TAKIM TEMSİL EDECEK

Avrupa Konferans Ligi'nde önümüzdeki sezon ülkemizi ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor temsil edecek.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kupa Trabzonun
1990 senelerinde inteetoto kupasını almış isim degişikligi ile konferadasyon kupası yapmış yeniden piyasaya sürmüşler mesele bu yani kaldırdıkları turnuvayı başka isimle geri yapmaya başlıyorlar
Gitti yine Ülkemin puanları

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