UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil oldu.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları programı şöyle:

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)

20.00 Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

20.30 Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

21.00 NK Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç)

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya)