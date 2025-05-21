UEFA Avrupa Ligi finalini Tottenham kazandı! Manchester United'ın kâbusu devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaştı. Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek Kupa 2’de 41 yıl sonra şampiyon oldu.
20 kişilik Premier Lig'de Tottenham 17, Manchester United 16. sıradaydı. Sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan iki ekip, tarihlerinin en kötü dönemini geçirmişti.
Tottenham'da ilk yarının sonlarına doğru Brennan Johnson skoru değiştirdi. Karambolde topa dokunan Brennan Johnson, Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.
Tottenham'ın Türk kökenli çalıştırıcısı Ange Postecoglou ve ekibinin golden sonra yaşadığı sevinç.
Tottenham'da Micky Van De Ven, Manchester United'ın beraberlik golünü uçarak çizgiden çıkarttı.
Sevilla, 2006, 2007’de iki, 2014, 2015, 2016’da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla’nın ardından İngiltere’den Tottenham ile Liverpool, İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.
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