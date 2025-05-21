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UEFA Avrupa Ligi finalini Tottenham kazandı! Manchester United'ın kâbusu devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. İki ekibin de kâbus gibi geçirdiği sezonda mutlak amaç bu kupayı kazanmaktı. İki takımın da vasat oynadığı maçı Tottenham 1-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Tottenham, bu sonucun ardından 41 sene sonra Avrupa'da bir kupa kazanmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalini Tottenham kazandı! Manchester United'ın kâbusu devam ediyor
Emre Şen
Brennan Johnson

Brennan Johnson

GLR Galler
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaştı. Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek Kupa 2’de 41 yıl sonra şampiyon oldu.

KÂBUS GİBİ SEZON GEÇİRİYORLAR

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20 kişilik Premier Lig'de Tottenham 17, Manchester United 16. sıradaydı. Sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan iki ekip, tarihlerinin en kötü dönemini geçirmişti.

İLK YARI BİTMEDEN SKOR 1-0 OLDU

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Tottenham'da ilk yarının sonlarına doğru Brennan Johnson skoru değiştirdi. Karambolde topa dokunan Brennan Johnson, Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

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Tottenham'ın Türk kökenli çalıştırıcısı Ange Postecoglou ve ekibinin golden sonra yaşadığı sevinç.

TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

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Tottenham'da Micky Van De Ven, Manchester United'ın beraberlik golünü uçarak çizgiden çıkarttı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE EN ÇOK KUPA KAZANAN SEVILLA

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Sevilla, 2006, 2007’de iki, 2014, 2015, 2016’da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla’nın ardından İngiltere’den Tottenham ile Liverpool, İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.

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UEFA Avrupa Ligi Manchester United Tottenham Hotspur uefa kupası
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