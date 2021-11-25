UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, evinde Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 12'nci dakika Cicaldau, 30'uncu dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64'üncü dakikada Feghouli ve 83'de de Babel kaydetti.

Marsilya'da ise Milik 68 ve 85'inci dakikalarda topu Galatasaray ağlarına göndermeyi başardı.

Galatasaray maç sonunda 11 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Fransızlar, İstanbul'da aldığı bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

İlk 11'ler

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)

MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

Grubun diğer maçında Lazio da, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

Galatasaray son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile Roma'da karşılacak. Bu maç grup birincisini belirleyecek.

Bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.

