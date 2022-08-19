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UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimleri hangi kanalda?

19.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup kura çekimleri ve detayları merak konusu oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde büyük kulüpler mücadele edecek. Peki UEAFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimleri hangi kanalda? İşte merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimleri hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile rakipleri belirleyecek. Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi kura çekimini heyecanla bekliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

uefa avrupa siyah kapak

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 26 Ağustos 2022 Cuma günü yapılacak. Grup aşaması çekilişi İstanbul'da düzenlenecek.

  1. eleme maçları: 4 - 9/11 Ağustos

Play-off maçları: 18-25 Ağustos

Grup maçları kura çekimi: 26 Ağustos

Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Kura çekimi UEFA TV ile naklen yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA avrupa ligi
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