UEFA Avrupa ligi kura çekimi canlı izle! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi için nefesler tutuldu. Kura ile belirlencek 12 gruba dağırılacak 48 takım içinde Türkiye'den 3 temsilci yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akshisar bu sezon Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor direkt olarak katılırken Beşiktaş, iki ön eleme oynadıktan sonra grup aşamasına kaldı. Şimdi taraftarlar heyecanla canlı yayımlanacak kura da takımlarının karşısına hangi rakipler çıkacak, gruplar nasıl şekillenecek merak ediyorlar. Peki Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor hangi torba? Muhtemel rakipleri kimler?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak. Beşiktaş ise dün akşam Partizan'ı rövanşta 3-0 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların ardından belli olacak.