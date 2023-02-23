UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta? 2023 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. İşte konuya ilişkin detaylar ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te EXXEN'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak konusu oldu.

Manchester United-Barcelona, PSV Eindhoven-Sevilla, Midtjylland-Sporting Lizbon, Monaco-Bayer Leverkusen, Union Berlin-Ajax, Rennes-Shaktar Donetsk, Roma-Salzburg, Nantes-Juventus karşılaşmalarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

