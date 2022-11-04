UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 kura çekim tarihi, saati ve takımlar!

UEFA Avrupa Ligi grup maçları sonrası gözler İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimine çevrildi. Sporseverlerin yakından takip ettiği, UEFA organizasyonluğunda yapılacak kuralarda Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 kura çekim tarihi, saati ve takımlar...

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarının 3. olan ve Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimine dahil olan takımlar ve Avrupa Ligi liderleri şu şekilde:

Fenerbahçe

Arsenal

Mancester United

Betis

Sociedad

Barça

Sevilla

Roma

Juventus

Freiburg

U. Berlin

Leverkusen

Rennes

Nantes

Monaco

Sporting

PSV

Ajax

Feyenoord

Ferencvaros

Union

Midtjylland

Salzburg

Shakhtar



