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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 kura çekim tarihi, saati ve takımlar!

04.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı grup karşılaşmalarının sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği takımlar belli olacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 ve 32 turu kura çekimi İsviçre'nin büyük kentlerinden biri olan Nyon'da yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 kura çekim tarihi, saati ve takımlar!

UEFA Avrupa Ligi grup maçları sonrası gözler İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimine çevrildi. Sporseverlerin yakından takip ettiği, UEFA organizasyonluğunda yapılacak kuralarda Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 kura çekim tarihi, saati ve takımlar...

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UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacak.

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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarının 3. olan ve Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimine dahil olan takımlar ve Avrupa Ligi liderleri şu şekilde:

Fenerbahçe
Arsenal
Mancester United
Betis
Sociedad
Barça
Sevilla
Roma
Juventus
Freiburg
U. Berlin
Leverkusen
Rennes
Nantes
Monaco
Sporting
PSV
Ajax
Feyenoord
Ferencvaros
Union
Midtjylland
Salzburg
Shakhtar

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