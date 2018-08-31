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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle) İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor'un muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 31.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

Avrupa Lig kura çekimi bugün yapılıyor. Fenerbahçe ile Akhisarspor'un doğrudan, Beşiktaş'ın ise rakibi Partizan'ı eleyerek katıldığı grup aşamasında kuralar, bugün çekilecek. Avrupa Ligi kura çekimi Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da yapılacak. 48 takımın katıldığı Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminde 12 grup belirlenecek. Gruplardaki ilk maç 20 Eylül'de oynanacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor hangi torba?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle) İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor direkt olarak katılırken Beşiktaş, iki ön eleme oynadıktan sonra grup aşamasına kaldı. Avrupa Ligi grup aşamasında 48 takım yer alıyor. Kura çekimi ile 12 grup belirlenecek. Gruplardaki ilk maç 20 Eylül'de oynanacak. Avrupa Ligi finali ise 29 Mayıs'ta Bakü'de oynanacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor hangi torba? Muhtemel rakipleri kimler?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak. Beşiktaş ise dün akşam Partizan'ı rövanşta 3-0 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların ardından belli olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA'nın resmi sitesinden online canlı olarak yayınlanacak olan Avrupa Ligi kura çekimi Türkiye'de Eurosport kanalından naklen verilecek. Avrupa Ligi kura çekimini aşağıdaki linkten saat 14.00'ten itibaren online izleyebilirsiniz.

Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ VE TAKIMLARIMIZIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak. Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısı ile Avrupa Ligi kura çekimine 1. torbadan katılacak. Fenerbahçe 2. torbadan katılırken Akhisar Belediyespor 4. torbadan kura çekimine giriyor.

1. TORBA 2. TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Sevilla (ESP) Sporting CP (POR) Real Betis (ESP) Apollon (CYP)
Arsenal (ENG) Ludogorets (BUL) BATE Borisov (BLR) Rosenborg (NOR)
Chelsea (ENG) København (DEN) Qarabağ (AZE) Vorskla Poltava (UKR)
Zenit (RUS) Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (CRO) Slavia Praha (CZE)
Bayer Leverkusen (GER Celtic (SCO) RB Leipzig (GER) Akhisar Belediyespor (TUR)
Dynamo Kyiv (UKR) PAOK (GRE) Eintracht Frankfurt (GER) Jablonec (CZE)
Beşiktaş (TUR) AC Milan (ITA) Malmö (SWE) AEK Larnaca (CYP)
Salzburg (AUT) Genk (BEL) Spartak Moskva (RUS) Vidi (HUN)
Olympiacos (GRE) Fenerbahçe (TUR) Standard Liège (BEL) Rangers (SCO)
Villarreal (ESP) Krasnodar (RUS) Zürich (SUI) Dudelange (LUX)
Anderlecht (BEL) Astana (KAZ) Bordeaux (FRA) Spartak Trnava (SVK)
Lazio (ITA) Rapid Wien (AUT) Rennes (FRA) Sarpsborg (NOR)

AVRUPA LİGİ 2018-2019 FİKSTÜRÜ

Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında uygulanacak fikstür UEFA tarafından şu şekilde açıklandı;

20 Eylül: Grup aşaması maçları ilk hafta
4 Ekim: Grup aşaması maçları 2. hafta
25 Ekim: Grup aşaması maçları 3. hafta
8 Kasım: Grup aşaması maçları 4. hafta
29 Kasım: Grup aşaması maçları 5. hafta
13 Aralık: Grup aşaması maçları 6. hafta

17 Aralık: Son 32 turu kura çekimi
14 Şubat: Son 32 turu ilk maç
21 Şubat: Son 32 turu rövanş

22 Şubat: Son 16 turu kura çekimi
7 Mart: Son 16 turu ilk maç
14 Mart: Son 16 turu rövanş

15 Mart: Çeyrek ve yarı final kura çekimi
11 Nisan: Çeyrek final ilk maç
18 Nisan: Çeyrek final rövanş
2 Mayıs: Yarı final ilk maç
9 Mayıs: Yarı final rövanş

29 Mayıs 2019: Final – Olympic Stadium, Baku

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