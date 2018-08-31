UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle) İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor direkt olarak katılırken Beşiktaş, iki ön eleme oynadıktan sonra grup aşamasına kaldı. Avrupa Ligi grup aşamasında 48 takım yer alıyor. Kura çekimi ile 12 grup belirlenecek. Gruplardaki ilk maç 20 Eylül'de oynanacak. Avrupa Ligi finali ise 29 Mayıs'ta Bakü'de oynanacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor hangi torba? Muhtemel rakipleri kimler?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak. Beşiktaş ise dün akşam Partizan'ı rövanşta 3-0 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların ardından belli olacak.