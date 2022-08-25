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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

25.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi kura çekiminin tarih ve saati araştırılmaya başlandı. Birden fazla temsilcimizin yer alacağı Avrupa Ligi grup aşaması kurasında, Avrupa takımları rakipleri belli olmuş olacak. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Avrupa Ligi kura çekiminin saat ve hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. Grup aşamasına kalan takımların mücadelesini sürdüreceği Avrupa Ligi kurası yarın gerçekleşecek. Peki, Avrupa Ligi Kura Çekimi ne zaman ve saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Vatandaşların ve futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma gününde gerçekleşecek. Kura çekimi saat 14:00'te yapılacak.

UEFA KONFERAMS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'da gerçekleşecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor kurada bulunacak olan takımlardan olmuş olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi ise bugün gerçekleşecek. 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da gerçekleşecek olan kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

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