UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde 2. hafta maç sonuçları, son puan durumları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta heyecanı yaşandı. 12 grupta 24 maç oynandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, seyircisi önünde Spartak Trnava'yı 2-0 yenerken Beşiktaş deplasmanda Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise Standard Liege'e 2-1 yenildi. Milan'ın evinde Olympiakos'u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu. Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, Slavia Prag'ı 1-0 yendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibine kalesinde de önemli bir şans tanımadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda aradığı golü İslam Slimani'yle 51. dakikada bularak 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı futbolcunun kafa golüyle 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 yenerek D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamadı ve haftayı 4. sırada kapattı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö takımına deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna sahasında Sarpsborg'u 3-1 yenerek iyi başlayan siyah-beyazlılar, ikinci maçında Malmö'ye 2-0 yenildi. Rakibi karşısında ilk yarıda Lens, Gökhan Töre ve Love ile gol pozisyonları yakalayan siyah-beyazlılar, Malmö kalecisi Dahlin'i geçemedi. Ev sahibi takım, ikinci yarıda Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golün yanı sıra Markus Rosenberg'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Belçika temsilcisi Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor'un Avrupa Kupalarındaki ilk golünü Onur Ayık kaydetti. Maurice Dufrasne Stadı'nda konuk olduğu Standard Liege karşısında Renaud Emond'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Onur Ayık'la 1-1'lik eşitlik sağlayan Akhisarspor, Moussa Djenepo'nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda skor değişmedi ve Standard Liege müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Akhisarspor, Krasnodar mağlubiyetinin ardından Standard Liege'den de puan alamadı.
A Grubu:
Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-2
B Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya): 3-1
Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya): 1-3
C Grubu:
Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya): 1-0
Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka): 1-2
D Grubu:
Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya): 2-0
E Grubu:
Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2
F Grubu:
Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0
G Grubu:
Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya): 3-3
H Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya): 4-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-2
I Grubu:
Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika): 3-1
Malmö (İsveç) - Beşiktaş: 2-0
J Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor: 2-1
Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 2-1
K Grubu:
Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa): 2-0
L Grubu:
Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan): 1-0
BATE (Belarus) - PAOK (Yunanistan): 1-4
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
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