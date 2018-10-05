UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde 2. hafta maç sonuçları, son puan durumları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta heyecanı yaşandı. 12 grupta 24 maç oynandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, seyircisi önünde Spartak Trnava'yı 2-0 yenerken Beşiktaş deplasmanda Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise Standard Liege'e 2-1 yenildi. Milan'ın evinde Olympiakos'u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu. Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, Slavia Prag'ı 1-0 yendi.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, rakibine kalesinde de önemli bir şans tanımadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda aradığı golü İslam Slimani'yle 51. dakikada bularak 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı futbolcunun kafa golüyle 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 yenerek D Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükseldi. Slovak ekibi ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yenerek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Anderlecht ise ikinci maçından da puan alamadı ve haftayı 4. sırada kapattı.