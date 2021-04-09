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UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya çırılçıplak atladı

09.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada'nın Manchester United'ı konuk ettiği maçta taraftar şoku yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan müsabakanın ilk dakikalarında sahaya çıplak bir kişi atladı.

UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya çırılçıplak atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Geceye ise Granada - Manchester United maçındaki olay damga vurdu.

MANCHESTER UNITED KAPIYI ARALADI

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, deplasmanda Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

ÇIPLAK TARAFTAR ŞOKU

Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçın ilk dakikalarında sahaya çıplak bir taraftar girdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Güvenlik ekibi, kimliği henüz belli olmayan taraftara hemen müdahale etti. Görevliler sahaya atlayan kişiyi yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
var ki soyunuyor
Ulan seyirci yok çıplak taraftarın orda ne işi var...

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