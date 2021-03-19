UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag
Kurayı çeken Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum