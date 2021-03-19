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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

19.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag

CLICHY: ARSENAL KAZANABİLİR

Kurayı çeken Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United Roma
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