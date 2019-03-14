Giroud coştu, Chelsea farka koştu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı.
Günün en gollü maçında İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk oldu. Chelsea, 5, 33 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso, 78. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 5-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.
NAPOLI YENİLSE DE TURLADI
İtalya'nın Napoli takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Avusturya ekibi Salzburg ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, rakibine 3-1 yenilse de son 8 takım arasına kalan taraf oldu. Salzburg'un gollerini 25. dakikada Munas Dabbur, 65. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 90+2. dakikada Christoph Leitgeb, Napoli'nin golünü 14. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
VALENCIA 90+3'TE İSTEDİĞİNİ ALDI
İspanya temsilcisi Valencia ise evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Krasnodar, 85. dakikada Magomed Suleymanov'un golüyle umutlansa da rakibine 90+3. dakikada Gonçalo Guedes'in attığı golle cevap veren Valencia, turu geçmeyi başardı.
Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.
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