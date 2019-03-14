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Giroud coştu, Chelsea farka koştu!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, Dinamo Kiev'a konuk oldu. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Chelsea, rövanşta da rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Giroud coştu, Chelsea farka koştu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı.

Günün en gollü maçında İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk oldu. Chelsea, 5, 33 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso, 78. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 5-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

NAPOLI YENİLSE DE TURLADI

İtalya'nın Napoli takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Avusturya ekibi Salzburg ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, rakibine 3-1 yenilse de son 8 takım arasına kalan taraf oldu. Salzburg'un gollerini 25. dakikada Munas Dabbur, 65. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 90+2. dakikada Christoph Leitgeb, Napoli'nin golünü 14. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

VALENCIA 90+3'TE İSTEDİĞİNİ ALDI

İspanya temsilcisi Valencia ise evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Krasnodar, 85. dakikada Magomed Suleymanov'un golüyle umutlansa da rakibine 90+3. dakikada Gonçalo Guedes'in attığı golle cevap veren Valencia, turu geçmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi chelsea olivier giroud

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