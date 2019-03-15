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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 15.03.2019 07:53 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş heyecanı oynanan 16 maçla sona erdi.

Büyük heyecan

Gecenin en farklı skoruna Chelsea, Dinamo Kiev'i 5-0 yenerek imza attı. Slavia Prag ise Sevilla karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup ederek gecenin sürprizini yaptı.

Gecenin en farklı skoruna Chelsea, Dinamo Kiev'i 5-0 yenerek imza attı. Slavia Prag ise Sevilla karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup ederek gecenin sürprizini yaptı.

Oynanan maçların ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica bir üst tura yükseldi. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Oynanan maçların ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica bir üst tura yükseldi. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)
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UEFA Avrupa Ligi chelsea napoli Valencia arsenal villarreal Slavia Prag eintracht frankfurt Benfica

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