UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran insanlık dışı faul! Hastaneye kaldırıldı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

RANGERS GOL ATAMADI

Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada Nicolae Stanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

İNSANLIK DIŞI FAUL

Gecenin talihsiz futbolcusu Ondrej Kolar oldu. İskoç ekibi Rangers'da Kemar Roofe 61. dakikada insanlık dışı bir faul yaptı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Rangers forması giyen Roofe, Slavia Prag kalecisi Kolar’a yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaleci Kolar, bu pozisyon sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kalecinin görüntüsü ekranlara böyle yansıdı (Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

GERRARD İLK KEZ KAYBETTİ

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alarak turnuvaya veda etti.

