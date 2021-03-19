SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran insanlık dışı faul! Hastaneye kaldırıldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran insanlık dışı faul! Hastaneye kaldırıldı...

19.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalisteler belli oldu. Gecede sürpriz sonuçlar ortaya çıkarken Rangers - Slavia Prag maçındaki faul görenleri dehşete düşürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran insanlık dışı faul! Hastaneye kaldırıldı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

RANGERS GOL ATAMADI

Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada Nicolae Stanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

sdfsfsdfsdererreer

İNSANLIK DIŞI FAUL

Gecenin talihsiz futbolcusu Ondrej Kolar oldu. İskoç ekibi Rangers'da Kemar Roofe 61. dakikada insanlık dışı bir faul yaptı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Rangers forması giyen Roofe, Slavia Prag kalecisi Kolar’a yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

ra

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaleci Kolar, bu pozisyon sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kalecinin görüntüsü ekranlara böyle yansıdı (Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

GERRARD İLK KEZ KAYBETTİ

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alarak turnuvaya veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli olduUEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yayıncı kuruluşa göre faul yok. hatta vuran futbolcuya 1 ev 1 araba ödül....hatta foto shop ile sakatlanan futbolcu yuzune makyaj. ..elinde likör bardagi
kg oynadık tam olackto bu kansız kırmızı yedi

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da koronavirüs alarmı! 4 hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da koronavirüs alarmı! 4 hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İYİ Parti'den HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama

İYİ Parti'den HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama

Süper Lig devi talip oldu

Süper Lig devi talip oldu

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Şok açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

Şok açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

İşte Mesut Özil'in son durumu

İşte Mesut Özil'in son durumu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Diğer Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran insanlık dışı faul! Hastaneye kaldırıldı...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Villarreal çeyrek final biletini aldı

Villarreal çeyrek final biletini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Manchester United

Manchester United Milan'ı eleyerek çeyrek finalde

MAÇ SONUCU | Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham

Kabus gecesi! 2-0'dan gelip elediler...

MAÇ SONUCU | Ajax 3-0 Young Boys

Ajax, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.