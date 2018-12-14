UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 12 gruptaki 24 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda tüm maçlar tamamlandı ve üst tura çıkan takımlar belli oldu.

F Grubu'nda Olympiakos, sahasında Milan'ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.

Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği C Grubu'ndaki Kopenhag-Bordeaux müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bir diğer Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği H Grubu'ndaki Lazio-Eintracht Frankfurt maçı ise misafir ekip Eintracht Frankfurt'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, G grubunda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K grubunda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE son 32 turuna çıktı.