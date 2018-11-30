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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Jeremain Lens!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'inde Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaşlı Jeremain Lens de yer aldı. Öte yandan Lens, haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Jeremain Lens!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'inde Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaşlı Jeremain Lens de yer aldı.

UEFA, 5'inci hafta grup maçlarının en iyi 11'ine giren oyuncuları açıkladı. F Grubu'nda İtalyan temsilcisi Milan'ın Lüksemburg ekibi Dudelange'i 5-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu ile I Grubu'nda Beşiktaş'ın Norveç deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı Sarpsborg mücadelesinde iki gol atan Hollandalı Lens, haftanın 11'ine seçildi.

Haftanın 11'i şöyle:

KALECİ: Tomas Koubek (Rennes), SAVUNMA: Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen), Zakhar Volkov (BATE), Jules Kounde (Bordeaux), Andreas Ulmer (Salzburg), ORTA SAHA: Emile Smith Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Jeremain Lens (Beşiktaş), FORVET: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon), Callum Hudson-Odoi (Chelsea).

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LENS HAFTANIN OYUNCUSU

UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'inde yer almasının ardından Beşiktaşlı Lens, haftanın en iyi oyuncusu seçilerek 2 kez onore edilmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Lens UEFA Avrupa Ligi Jeremain Lens

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