SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları başladı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 07.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Rennes, Arsenal ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Arsenal, Rennes deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı ve rövanş öncesinde avantajı rakibine kaptırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları başladı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları başladı.

Öne çıkan mücadelede Rennes, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'ı ağırladı. Maça ilk 11'de başlayan Mesut, 70 dakika sahada kaldı.

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3

Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1

Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0


PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekildiUEFA Avrupa Ligi'nde kura çekildi
Tuncay Şanlı'dan o gole tepkiTuncay Şanlı'dan o gole tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi arsenal rennes

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia

Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...

Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

G.Saray'a müjde! 5 eksikle geliyorlar

G.Saray'a müjde! 5 eksikle geliyorlar

G.Saray ve F.Bahçe'nin UEFA kadroları açıklandı!

G.Saray ve F.Bahçe'nin UEFA kadroları açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları başladı!

Arsenal neye uğradığını şaşırdı! Şok yenilgi

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekildi

Tuncay Şanlı'dan gole tepki: Antrenmanda attırmaz

Tuncay Şanlı'dan o gole tepki

Sergei Semak: Maçtaki her an kırılma noktasıydı

Semak'tan tur yorumu! 'Her an...'

Arsenal zorlanmadan turladı!

Arsenal zorlanmadan turladı!

Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı

Lizbon'da bir kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.