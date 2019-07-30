UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 4 karşılaşma oynandı.
Ermenistan'ın Ararat-Armenia, Litvanya'nın Süduva, Lüksemburg'un Dudelange ve Slovakya'nın Bratislava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 0-2, 1-2
Süduva (Litvanya) - Tre Penne (San Marino): 5-0, 5-0
Dudelange (Lüksemburg) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1, 1-1
Feronikeli (Kosova) - Bratislava (Slovakya): 1-2, 0-2
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