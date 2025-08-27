UEFA Avrupa Ligi nedir? UEFA Avrupa Ligi tarihi, kuralları, takım sayısı, istatistikleri​, rekorları, kura çekimi, para ödülü ve formatı

Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi'dir. Öte yandan futbolun zirvesinin de Avrupa futbolu olduğu söylenebilir. Bu sebeple tek bir organizasyon Avrupa futbolundaki çeşitliliği ve mücadeleyi yansıtmada yetersiz kalır. UEFA Avrupa Ligi de bu amaçla kurulmuştur.

UEFA Avrupa ligi nedir ve ne zaman kurulmuştur? UEFA Avrupa Ligi tarihi

UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın ikincil en büyük futbol organizasyonudur.

-Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösteremeyen takımlar, ülke puanı ve kendi lig derecelendirmelerine göre organizasyonda boy gösterir.

Avrupa Ligi ilk olarak 1971 yılında UEFA Avrupa Kupası ismiyle kurulmuştur. İlk şampiyonu Tothenham Hotspurs olmuştur.

UEFA Avrupa kupasının ilk formatı turnuva şeklindeydi. Takımlar eleminasyon sistemine göre karşılaşıyordu.

UEFA Avrupa Kupası'da ülke puanı yüksek olan ülkelerdeki takımlar lig sıralamalarına göre katılmaktaydı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off aşamasında veda eden ve Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar da doğrudan katılım sağlıyordu.

2009-2010 sezonuyla formatı değişmiş ve UEFA Avrupa ligi olmuştur. Grup aşamasında karşılaşan takımlar son 16 - çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından geçip kupaya uzanmaktaydı.

UEFA Avrupa Ligi'nin kuralları, kura çekimi, takım sayısı ve formatı

2024-2025 sezonuyla Avrupa Ligi formatı bir kez daha değişmiştir. Yeni formatta 36 takım katılım göstermektedir. Takımlar 4 ayrı torbada yer alır ve her torbadan ikişer takımla toplam 8 maç oynar. Her takımla 1 kez karşılaşılır ve kura sırasına göre 4 iç saha 4 deplasman maçı gerçekleştirilir.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilir. Aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemez. Ayrıca aralarında siyasi gerilim olan ülkelerin temsilcilerinin de birbirleriyle eşleşmesi engellenir.

Final karşılaşması bir sezon önceden belirlenen tarafsız bir sahada gerçekleştirilir. Sahası seçilen kulübün finale çıkması durumunda koltuk avantajına sahip olmaz. Yine koltuklar yarı yarıya ayrılır.

UEFA Avrupa Ligi para ödülü

Lig aşamasına katılımda kulüpler katılım geliri elde eder. Her galibiyet için ve her beraberlikte para ödülü kazanılır. Şampiyon takım yaklaşık 40 milyon euro gibi bir geliri kasasına koyar.

İlk 8 maç sonucunda toplanan puanlara göre 1.- 8. sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. Puan olarak 9.-16. sıradaki takımlar seri başı olarak 16. - 24. sıradaki takımlarla eşleşir ve iki maçlı eleminasyon sistemine göre play-off maçları oynar.

Eski formatta olan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olan takımın Avrupa Ligi'nden devamı gibi bir uygulama yoktur. Ayrıca Avrupa Ligi'nden elenen takımlar da Konferans Ligi'nden devam edemez.

Play-off'tan gelen 8 takım ile lig aşamasında ilk 8'e giren takımlar iki maçlı eleminasyon sistemine göre karşılaşır. Deplasman golü kuralı yoktur. 2 maçın sonucunda daha iyi sonucu alan takım yoluna çeyrek final ve yarı finalde iki maçlı eleminasyon sistemiyle devam eder. Final tek maç üzerinden oynanır. Normal süre sonunda kazanan çıkmazsa önce uzatmalar; eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı atışları ile şampiyon belirlenir.

UEFA Avrupa Ligi istatistikleri ve rekorları

UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım İspanyol temsilcisi Sevilla'dır. Toplamda 7 kez şampiyonluk sevincine ulaşırken çıktığı her finali kazanma başarısı göstermiştir.

Bir Avrupa Ligi sezonunda en fazla golü, 2010-2011 yılında Porto formasıyla ülkemizde de forma giymiş olan Radamel Falcao (17 gol) atmıştır.

Türkiye'den UEFA Avrupa Kupası'nı kazanan tek kulüp Galatasaray'dır (1999-2000 sezonu). Avrupa Ligi formatından önce gerçekleşmiştir.

UEFA Avrupa Ligi formatında ulaşılan en üst aşama ise 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'ye aittir. Fenerbahçe yarı finalde Benfica'ya toplamda 2-3'lük skorla elenmiştir.

Beşiktaş da 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi yarı finaline çok yaklaşmıştır. Fransız temsilcisi Lyon'a seri penaltı atışları sonucu çeyrek finalde elenmiştir.