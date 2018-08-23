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Zenit yine zoru başardı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde play turu ilk maçları oynanıyor. 3. turda inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Zenit, bu başarıyı Molde karşısında da gerçekleştirdi.

Zenit yine zoru başardı

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Dinamo Minsk'e ilk maçı 4-0 kaybedip ikinci karşılaşmayı 8-1 kazanarak play-off turuna yükselen Zenit, play-off ilk maçında Molde karşısında 1-0'dan geri gelerek 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 42.dakikasında Eirik Hestad'ın golüyle öne geçen Molde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. İkinci yarıda Zenit fırtınası vardı. 70'te Artem Dzyuba ile beraberliği yakalayan Rus ekibi, 80'de Anton Zabolontnyi, 90'da Miha Mevlja'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Torpedo Kutaisi 0 - 1 Ludogorets Razgrad
Trencin 1 - 1 AEK Larnaca
APOEL Nicosia 1 - 0 Astana
Sheriff 1 - 0 Qarabağ Ağdam
Sigma Olomouc 0 - 1 Sevilla
Suduva 1 - 1 Celtic
Sarpsborg 3 - 1 Maccabi Tel Aviv;
Malmö 2 - 2 Midtjylland
Atalanta 0 - 0 Copenhagen
Basel 3 - 2 Apollon Limassol
F91 Dudelange 2 - 0 CFR Cluj
Olympiakos 3 - 1 Burnley

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları Zenit-Molde

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