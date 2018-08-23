Zenit yine zoru başardı

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Dinamo Minsk'e ilk maçı 4-0 kaybedip ikinci karşılaşmayı 8-1 kazanarak play-off turuna yükselen Zenit, play-off ilk maçında Molde karşısında 1-0'dan geri gelerek 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın 42.dakikasında Eirik Hestad'ın golüyle öne geçen Molde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. İkinci yarıda Zenit fırtınası vardı. 70'te Artem Dzyuba ile beraberliği yakalayan Rus ekibi, 80'de Anton Zabolontnyi, 90'da Miha Mevlja'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Torpedo Kutaisi 0 - 1 Ludogorets Razgrad
Trencin 1 - 1 AEK Larnaca
APOEL Nicosia 1 - 0 Astana
Sheriff 1 - 0 Qarabağ Ağdam
Sigma Olomouc 0 - 1 Sevilla
Suduva 1 - 1 Celtic
Sarpsborg 3 - 1 Maccabi Tel Aviv;
Malmö 2 - 2 Midtjylland
Atalanta 0 - 0 Copenhagen
Basel 3 - 2 Apollon Limassol
F91 Dudelange 2 - 0 CFR Cluj
Olympiakos 3 - 1 Burnley
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