Zenit yine zoru başardı

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Dinamo Minsk'e ilk maçı 4-0 kaybedip ikinci karşılaşmayı 8-1 kazanarak play-off turuna yükselen Zenit, play-off ilk maçında Molde karşısında 1-0'dan geri gelerek 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 42.dakikasında Eirik Hestad'ın golüyle öne geçen Molde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. İkinci yarıda Zenit fırtınası vardı. 70'te Artem Dzyuba ile beraberliği yakalayan Rus ekibi, 80'de Anton Zabolontnyi, 90'da Miha Mevlja'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Torpedo Kutaisi 0 - 1 Ludogorets Razgrad

Trencin 1 - 1 AEK Larnaca

APOEL Nicosia 1 - 0 Astana

Sheriff 1 - 0 Qarabağ Ağdam

Sigma Olomouc 0 - 1 Sevilla

Suduva 1 - 1 Celtic

Sarpsborg 3 - 1 Maccabi Tel Aviv;

Malmö 2 - 2 Midtjylland

Atalanta 0 - 0 Copenhagen

Basel 3 - 2 Apollon Limassol

F91 Dudelange 2 - 0 CFR Cluj

Olympiakos 3 - 1 Burnley

