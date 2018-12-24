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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev fark

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 32 takımdan kimin şampiyon olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte 32 takım için verilen şampiyonluk oranları...

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları

Bate Borisov - 250.00

Bate Borisov - 250.00

Malmö - 200.00

Malmö - 200.00

Genk - 200.00

Genk - 200.00

Rapid Wien - 150.00

Rapid Wien - 150.00

Viktoria Plzen - 150.00

Viktoria Plzen - 150.00

Zurich - 150.00

Zurich - 150.00

FENERBAHÇE - 150.00

FENERBAHÇE - 150.00

Slavia Prag - 120.00

Slavia Prag - 120.00

Club Brugge - 120.00

Club Brugge - 120.00

Rennes - 100.00

Rennes - 100.00

Olympiacos - 100.00

Olympiacos - 100.00

Krasnodar - 100.00

Krasnodar - 100.00

Dinamo Kiev - 65.00

Dinamo Kiev - 65.00

Dinamo Zagreb - 65.00

Dinamo Zagreb - 65.00

Celtic - 65.00

Celtic - 65.00

Sporting Lisbon - 50.00

Sporting Lisbon - 50.00

GALATASARAY - 45.00

GALATASARAY - 45.00

Shakhtar Donetsk - 38.00

Shakhtar Donetsk - 38.00

Zenit - 38.00

Zenit - 38.00

Bayer Leverkusen - 32.00

Bayer Leverkusen - 32.00

Real Betis - 32.00

Real Betis - 32.00

Benfica - 32.00

Benfica - 32.00

Villarreal - 23.00

Villarreal - 23.00

Salzburg - 23.00

Salzburg - 23.00

Lazio - 23.00

Lazio - 23.00

Eintracht Frankfurt - 18.00

Eintracht Frankfurt - 18.00

Valencia - 16.00

Valencia - 16.00

Sevilla - 12.00

Sevilla - 12.00

Inter - 8.00

Inter - 8.00

Napoli - 7.00

Napoli - 7.00

Arsenal - 6.00

Arsenal - 6.00

Chelsea - 4.50

Chelsea - 4.50
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Fenerbahçe

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