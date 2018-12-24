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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev fark
UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ
| 24.12.2018 20:07 |
Son Güncelleme
52 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 32 takımdan kimin şampiyon olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte 32 takım için verilen şampiyonluk oranları...
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UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları
Bate Borisov - 250.00
Malmö - 200.00
Genk - 200.00
Rapid Wien - 150.00
Viktoria Plzen - 150.00
Zurich - 150.00
FENERBAHÇE - 150.00
Slavia Prag - 120.00
Club Brugge - 120.00
Rennes - 100.00
Olympiacos - 100.00
Krasnodar - 100.00
Dinamo Kiev - 65.00
Dinamo Zagreb - 65.00
Celtic - 65.00
Sporting Lisbon - 50.00
GALATASARAY - 45.00
Shakhtar Donetsk - 38.00
Zenit - 38.00
Bayer Leverkusen - 32.00
Real Betis - 32.00
Benfica - 32.00
Villarreal - 23.00
Salzburg - 23.00
Lazio - 23.00
Eintracht Frankfurt - 18.00
Valencia - 16.00
Sevilla - 12.00
Inter - 8.00
Napoli - 7.00
Arsenal - 6.00
Chelsea - 4.50
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray
Fenerbahçe
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