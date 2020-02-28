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Avrupa Ligi'ne damga vuran maç! Tam 6 gol atıldı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.02.2020 00:06 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları tamamlandı ve adını son 16'ya yazdıran takımlar belli oldu. İşte Temsilcimiz Başakşehir dışında bir üst tura adını yazdıran takımlar...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu sonuçları

Basel deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında APOEL'i sahasında da 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
LASK Linz, 1-1'in rövanşında sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
İlk maçı evinde 2-1 kazanan Wolfsburg, Malmö'yü deplasmanda da 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Bayer Leverkusen ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Porto'yu deplasmanda da 3-1 yenerek tur atladı.
Wolverhampton sahasında 4-0 kazandığı maçın rövanşında Espanyol'a 3-2 yenilmesine rağmen bir üst tura yükseldi.
Roma 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, Benfica ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak son 16'ya adını yazdırdı.
Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Club Brugge'ü 5-0'lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
Inter deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Ludogorets'i sahasında 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Copenhagen sahasında 1-1 berabere kaldığı Celtic'i deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek son 16 turuna yükseldi.
Getafe sahasında 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ajax'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen tur atladı.
Sevilla deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Cluj ile sahasında 0-0 berabere kalarak deplasman golü avantajıyla son 16'ya kaldı.
Rangers sahasında 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Braga'yı deplasmanda da 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı ise olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. İlk maçı Eintracht Frankfurt sahasında 4-1 kazanmıştı.
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