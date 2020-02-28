Avrupa Ligi'ne damga vuran maç! Tam 6 gol atıldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu sonuçları
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu sonuçları
Basel deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında APOEL'i sahasında da 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
LASK Linz, 1-1'in rövanşında sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
İlk maçı evinde 2-1 kazanan Wolfsburg, Malmö'yü deplasmanda da 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Bayer Leverkusen ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Porto'yu deplasmanda da 3-1 yenerek tur atladı.
Wolverhampton sahasında 4-0 kazandığı maçın rövanşında Espanyol'a 3-2 yenilmesine rağmen bir üst tura yükseldi.
Roma 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, Benfica ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak son 16'ya adını yazdırdı.
Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Club Brugge'ü 5-0'lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
Inter deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Ludogorets'i sahasında 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Copenhagen sahasında 1-1 berabere kaldığı Celtic'i deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek son 16 turuna yükseldi.
Getafe sahasında 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ajax'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen tur atladı.
Sevilla deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Cluj ile sahasında 0-0 berabere kalarak deplasman golü avantajıyla son 16'ya kaldı.
Rangers sahasında 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Braga'yı deplasmanda da 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı ise olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. İlk maçı Eintracht Frankfurt sahasında 4-1 kazanmıştı.
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