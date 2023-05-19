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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finalistleri belli oldu!

19.05.2023 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finalistleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol ekibi Sevilla, 1-1’in rövanşından İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus oldu. 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla, 71. dakikada Suso ile eşitliği yakaladı.

90 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla’nın rakibi oldu.

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİN ADI KONDU

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.

İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.

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Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi adını finale yazdırdı.

Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

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