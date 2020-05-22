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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin iddialı konuştu

FUTBOL HABERLERİ  | 22.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun normale döneceği konusunda iddialı konuştu. Ceferin önümüzdeki seneye ertelenen EURO 2020’nin seyircili oynanacağını düşünerek, “1 milyon dolara bahse girerim, bu konuda oldukça umutluyum” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin iddialı konuştu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önümüzdeki sene maçların seyircili oynanması konusunda umutlu olduğunu açıkladı.

Yaşanan pandemi sürecinde her ülkenin dersler çıkardığını söyleyen Ceferin, “Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Hatta birçok insanın düşündüğünden çok daha çabuk düzelecek her şey. Önümüzdeki sene oynanacak olan EURO 2020’nin de seyircili oynanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim. Artık virüs konusunda çok fazla şey biliyoruz ve hazırız. Yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz. Ancak şahsi olarak maçların çok yakında seyircili şekilde oynanacağından eminim” diye konuştu.

"1. ve 2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA FUTBOL DEĞİŞMEDİ"

Ceferin tarihe bakıldığından 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bile futbolun değişmediğini ifade ederek, “Bu durum virüs yüzünden de değişmeyecek. Bu yeni bir deneyim ve bundan kurtulduğumuzda işler normale dönecek” dedi. UEFA Başkanı ayrıca 2021-2022 sezonunda başlamasının planlandığı Avrupa Konferans Ligi’nin de ertelenmeyeceğini sözlerine ekledi.

(İHA)

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