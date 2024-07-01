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UEFA, Bellingham’a soruşturma başlattı! Yıldız oyuncunun başı belaya girebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 18:32
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UEFA, İngiltere’nin yıldız oyuncusu Jude Bellingham’ın Slovakya maçında yedek kulübesine yaptığı hareket sebebiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UEFA, Bellingham’a soruşturma başlattı! Yıldız oyuncunun başı belaya girebilir...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) İngiltere, son 16 turunda Slovakya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

YEDEK KULÜBESİNE HAREKET YAPMIŞTI

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İngiltere adına ilk golü kaydederek maçı uzatmalara götüren Jude Bellingham, gol sevinci sırasında rakip yedek kulübesine yaptığı iddia edilen hareketle ilgili bugün disiplin kuruluna sevk edildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

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21 yaşındaki futbolcu için soruşturma açıldığı belirtilirken, bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Jude Bellingham’ın maçta meydana geldiği iddia edilen kural dışı davranış ihlaline ilişkin disiplin soruşturması yürüteceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Jude Bellingham euro 2024
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