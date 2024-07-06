UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı! Tribünler onu görünce tezahürata başladı

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak göstermişti. Bu hareketi nedeniyle UEFA soruşturma başlattığı milli futbolcu için 2 maç men cezası verildiğini açıklamıştı.
UEFA'nın bu skandal kararı nedeniyle çeyrek finalde oynanan Hollanda mücadelesinde sahada olamayan Merih Demiral maç öncesi sahaya çıktı.
Tribünleri alkışlayan Demiral'ı gören Ay-yıldızlı taraftalar kendisine yoğun tezahüratta bulundu.
2 maç men cezası alan Merih Demiral, sahaya çıkarak taraftarları selamladıpic.twitter.com/3Bzsma7FwC— Mynet (@mynet) July 6, 2024