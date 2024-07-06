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  4. UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı! Tribünler onu görünce tezahürata başladı

UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı! Tribünler onu görünce tezahürata başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.07.2024 21:39
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Kritik Hollanda maçı öncesi UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral sahaya çıkarken, tribünleri alkışladı. İşte o anlar...

UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı! Tribünler onu görünce tezahürata başladı

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak göstermişti. Bu hareketi nedeniyle UEFA soruşturma başlattığı milli futbolcu için 2 maç men cezası verildiğini açıklamıştı.

MAÇ ÖNÜ SAHAYA ÇIKTI

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UEFA'nın bu skandal kararı nedeniyle çeyrek finalde oynanan Hollanda mücadelesinde sahada olamayan Merih Demiral maç öncesi sahaya çıktı.

Tribünleri alkışlayan Demiral'ı gören Ay-yıldızlı taraftalar kendisine yoğun tezahüratta bulundu.

İŞTE O ANLAR...


Euro 2024


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