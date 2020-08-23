UEFA’dan Başakşehir ve Okan Buruk’a uyarı cezası

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 5 Ağustos’ta Parken Stadyumu’nda oynanan Kopenhag - Başakşehir karşılaşmasının geç başladığını tespit etti. Sorumlu olarak da turuncu-lacivertli ekip ve Okan Buruk gösterildi. Bu sebeple UEFA, gecikmeden dolayı Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk’a uyarı cezası verdi.
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