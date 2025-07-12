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UEFA'dan beklenmedik karar! Dev kulübü Avrupa Ligi'nden ihraç ettiler... Konferans Ligi'ne gönderdiler

Geçtiğimiz sezon FA Cup'ı kazanarak UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Crystal Palace, çoklu sahiplik kuralları nedeniyle UEFA Konferans Ligi'ne kaydırıldı. İşte detaylar...

UEFA'dan beklenmedik karar! Dev kulübü Avrupa Ligi'nden ihraç ettiler... Konferans Ligi'ne gönderdiler
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Geçtiğimiz sezon FA Cup'ı tarihi bir başarıyla kazanan Crystal Palace, UEFA'dan gelen kararla sarsıldı.

AVRUPA LİGİ'NE KATILAMAYACAKLAR

UEFA dan beklenmedik karar! Dev kulübü Avrupa Ligi nden ihraç ettiler... Konferans Ligi ne gönderdiler 1

UEFA, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, çoklu sahiplik kuralları nedeniyle Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'nde yer alamayacağını duyurdu.

KONFERANS LİGİ'NE GÖNDERİLDİ

UEFA dan beklenmedik karar! Dev kulübü Avrupa Ligi nden ihraç ettiler... Konferans Ligi ne gönderdiler 2

Açıklamada, Crystal Palace'ın Lyon ile ortak sahiplere sahip olması nedeniyle önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği belirtildi.

Crystal Palace'ın yerine ise Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

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UEFA Avrupa Ligi son dakika uefa konferans ligi
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