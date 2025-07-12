UEFA'dan beklenmedik karar! Dev kulübü Avrupa Ligi'nden ihraç ettiler... Konferans Ligi'ne gönderdiler

Geçtiğimiz sezon FA Cup'ı tarihi bir başarıyla kazanan Crystal Palace, UEFA'dan gelen kararla sarsıldı.
UEFA, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, çoklu sahiplik kuralları nedeniyle Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'nde yer alamayacağını duyurdu.
Açıklamada, Crystal Palace'ın Lyon ile ortak sahiplere sahip olması nedeniyle önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği belirtildi.
Crystal Palace'ın yerine ise Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
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