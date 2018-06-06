SPOR

UEFA'dan Beşiktaş'a 34 bin euro ceza!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

UEFA, Beşiktaş'a ceza verdi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı mücadelede sahaya yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle UEFA, Beşiktaş'a 34 bin euro para cezası verdi.

UEFA'dan Beşiktaş'a 34 bin euro ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin euro para cezası verdi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 'yetersiz organizasyon' nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
'Pepe için resmen teklif yapıldı''Pepe için resmen teklif yapıldı'
Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklifBeşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş uefa

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UEFA'dan Beşiktaş'a 34 bin euro ceza!

UEFA'dan Beşiktaş'a 34 bin euro ceza!

'Pepe için resmen teklif yapıldı'

'Pepe için resmen teklif yapıldı'

Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif

Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif

Şenol Güneş'in yeni Talisca'sı Ryan Babel

Şenol Güneş'in yeni Talisca'sı Ryan Babel

Beşiktaş Daniel Opare ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Daniel Opare ile anlaşmaya vardı!

Fikret Orman'dan Ali Koç'a: 'Gelecek sezon ilk maçı beraber izleyelim'

Fikret Orman'dan Ali Koç'a: 'Gelecek sezon ilk maçı beraber izleyelim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.