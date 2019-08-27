SPOR

UEFA'dan Cantona'ya ödül

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Manchester United'ın eski futbolcularından Eric Cantona, UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

UEFA'dan Cantona'ya ödül

UEFA'dan yapılan açıklamada, profesyonel kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Eric Cantona'nın futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Cantona'nın ödülünü, 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında alacağı belirtildi.

"İNANDIĞI DAVALARI TÜM KALBİYLE DESTEKLEYEN BİR İNSAN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu ödüle, sadece eşsiz yeteneği, kıyaslanamaz stili ve inkar edilemez karizmasıyla harika bir futbolcu olduğu için değil, ayrıca değerlerini savunan, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve inandığı davaları tüm kalbiyle destekleyen bir insan olduğu için de layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Auxerre, Martigues, Olympique Marsilya, Bordeaux, Montpellier, Nimes ve İngiltere'de Leeds United ile Manchester United'da forma giyen Cantona, 1996-1997 sezonu sonunda 30 yaşındayken kariyerine son verdi. Leeds United'da bir, Olympique Marsilya'da 2, Manchester United'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, Fransa Milli Takımı'nda ise 45 maça çıktı ve 20 gol attı.

Bu ödülü daha önce Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, Eusebio, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Sir Bobby Charlton, Frank Rijkaard, Francesco Totti ve Johan Cruyff gibi isimler kazanmıştı.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Resmi Balotelli açıklamasıResmi Balotelli açıklaması
Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildiMaç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United UEFA Başkanlık Ödülü Eric Cantona

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş'ta ayrılık! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kayserispor'a Nijeryalı golcü

Kayserispor'a Nijeryalı golcü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Audi Kupası'nda şampiyon Tottenham

Audi Kupası'nda şampiyon Tottenham

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA'dan Cantona'ya ödül

UEFA'dan Cantona'ya ödül

Flamengo, Mario Balotelli transferinden vazgeçti

Resmi Balotelli açıklaması

UEFA Süper Kupa finali için 15 bin polis görevlendirildi

Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi

İstanbul'daki Süper Kupa finalinde ''kadın hakem'' ile tarih yazılacak

İstanbul'da tarih yazacak

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi

İngiliz taraftarlar Taksim’de gezip döner yedi

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.