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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasındaki UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak. Paichadze Erovnuli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek.

Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA

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