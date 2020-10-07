UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek.
Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA
Joachim Löw F.Bahçe itirafı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı!
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı
Ve Nikola Kalinic imzayı attı! İşte yeni takımı....
Son 15 yılın en kötü Kartal'ı
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
Bayern Münih'den dev transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum