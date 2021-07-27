UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Keşla ile Soçi takımlarının müsabakasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Azerbaycan'ın Keşla ile Rusya'nın Soçi takımları arasında 29 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ASK Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 19.00'da başlayacak.

