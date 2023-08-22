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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi! Maribor maçında yaşananlar sonrası...

22.08.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Fenerbahçe’nin Maribor’a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşanmış, karşılaşma bir süre durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe 30 bin Euro para ve bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, Play-Off Turu’nda Twente ile oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alamayacak.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile deplasmanda oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

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Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin avro para cezasına çarptırdı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.

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