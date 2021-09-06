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UEFA'dan flaş karar! Deplasmana seyirci alınabilecek

06.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. UEFA’nın aldığı karara göre stadyuma izin verilen seyirci kapasitesinin %5’i deplasman taraftarına ayrılacak.

UEFA'dan flaş karar! Deplasmana seyirci alınabilecek

UEFA, deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı açıkladı. UEFA’nın aldığı karara göre stadyuma izin verilen seyirci kapasitesinin %5’i deplasman taraftarına ayrılacak.

11 AĞUSTOS'TA YASAKLANMIŞTI

FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında Eylül ayında Avrupa'da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirmişti.

SÖZ TFF'DE

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman seyirci yasağının kaldırıldığını ancak son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig
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