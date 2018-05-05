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UEFA'dan Galatasaray kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

UEFA’nın 11 Mayıs’ta açıklayacağı karara göre Galatasaray'a Avrupa’dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon Euro’luk takım bütçesi düşürülecek.

UEFA'dan Galatasaray kararı

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de , UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı karar öğrenildi.

İşte detaylar:

  • Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek.

-Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. ¦ İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN

-Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK

  • Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak. (SABAH)
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