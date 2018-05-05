UEFA'dan Galatasaray kararı

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de , UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı karar öğrenildi.

İşte detaylar:

Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek.

-Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. ¦ İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN

-Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK