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UEFA'dan Guardiola'ya 1'i ertelemeli 2 maç ceza geldi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maçtan men cezası verdiğini duyurdu.

UEFA'dan Guardiola'ya 1'i ertelemeli 2 maç ceza geldi!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Guardiola'ya, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Etihad Stadı'nda oynanan maçta uygunsuz davranışları nedeniyle 2 maçtan men cezası verildi. Bir maçlık cezayı 2018-2019 sezonunda çekecek İspanyol teknik adamın, bir maçlık cezası ise ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool'u konuk eden Manchester City'de, Leroy Sane'nin 42. dakikadaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilk yarının bitiş düdüğü sonrası itiraz eden teknik direktör Pep Guardiola, hakem tarafından tribüne gönderilmişti.

Müsabakayı Liverpool 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Bu karar sonrası 47 yaşındaki Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda oynayacağı ilk maçta sahada olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
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