UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında yarın (16 Ağustos) oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Center'da oynanacak karşılaşma için UEFA'nın Halil Umut Meler'i görevlendirdiği belirtildi.
Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler'in üstleneceği kaydedildi.
Bernard Mensah transferi bitti
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
Beşiktaşlı yıldız Japonya'ya transfer oluyor!
Trabzonsporlu yıldız İtalya yolcusu
Galatasaray transferi resmen açıkladı
F.Bahçe'den teşekkür mesajı
Galatasaray'dan KAP bildirimi
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Mehmet Özdilek'ten samimi itiraflar
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Dünya devinde ırkçılık şoku!