UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan’ın GNK Dinamo Zagreb ile Belçika’nın KRC Genk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında görev alacak. Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde bulunan Stadion Maksimir’de yarın TSİ 20.45’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.